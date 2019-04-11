学者：台湾政治人物宁要嘘声也不要掌声

台湾文化大学新闻系主任胡幼伟在面簿表示，台湾的政治人物，普遍缺少感动人心的言行。即使是把感动人心当成一种“术”，多数政治人物亦无此术。他说，宣布参选国民党提名总统初选的朱立伦如果敢讲“我决定不选了”，必能感动人心。

据联合新闻网报道，胡幼伟说：“如果明明在这一局中赢不了，为什么不干脆讲些令人感动的话来拉拢人心呢？”他表示，更糟糕的是，明明知道大家希望你怎么讲，掌声也为你准备好了，他就是死不肯讲，宁可要嘘声也不要掌声，连这种以退为进的基本技术都没有，能做什么大事。

胡幼伟认为，在台湾很多人对政治已经厌恶至极；但正因如此，能稍微表现一点令人感动的言行，马上就能获得极大的支持，韩国瑜就是眼下最明显的例子，吴敦义昨天展现的大公无私，再次做了印证。

胡幼伟说，朱立伦已经说过多次，党“如果”征召韩国瑜，朱立伦会全力支持。朱立伦也公开呼吁党直接征召韩国瑜；但没有说“我决定不选了”。这六个字，谁讲都没有朱立伦讲更能感动人心。朱立伦如果敢讲这六个字，韩国瑜只要能胜选，朱立伦最起码也是行政院长，而且是国民党2028年的总统候选人。

胡幼伟表示，他觉得朱立伦还放不下，他提醒朱立伦先用“弃选挺韩”来抵销“怯战”与“换柱”，再用“大义凜然”做政治资本，前途光明，再无罣碍。

至于“乔公”王金平，胡幼伟说，人家说老小老小，有点情绪，可以理解。但老子李耳也说过：欲取之，必先予之！能舍才有得。总不能乔遍了天下却乔不动自己吧？原来，乔人易、自乔难啊。