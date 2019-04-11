两任落马深圳政法委书记 均有两性、赌博问题

据《新京报》报道，广东省纪委监委昨天发布消息称，深圳市委原常委、副书记、政法委书记李华楠已被开除党籍和公职。

经查，李华楠违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规出入私人会所和打高尔夫球，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金；违反组织纪律，在干部选拔任用方面为他人谋取利益；违反廉洁纪律，借用管理和服务对象钱款影响公正执行公务，拥有非上市公司股份，利用职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，搞权色、钱色交易；违反生活纪律；违反国家法律法规，多次参与赌博活动。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

通报中称，李华楠身为党员领导干部，背离党的宗旨，甘于被腐蚀围猎，生活奢侈，作风糜烂，家风败坏，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不知敬畏，不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予李华楠开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

报道称，去年中国国庆小长假刚结束，李华楠于10月8日进行了调研，次日下午即被广东省纪委监委通报接受组织调查。

据公开资料，李华楠出生于1959年6月，安徽太和人，早年在安徽省政府办公厅工作。

1993年11月，他由安徽调任广东省深圳市法制局任职，后任深圳市法制局局长、党组书记，深圳市政府法制办主任、党组书记等职。

2005年6月，他历任深圳市人大常委会副主任、深圳中院院长，2011年11月晋升市委常委，兼任市委秘书长。2015年5月，他出任市委副书记、政法委书记，期间先后兼任市社工委主任、光明新区党工委书记等职。

在李华楠之前的深圳市委政法委书记为蒋尊玉，2017年8月，蒋尊玉已被判无期徒刑。

报道指，李华楠和蒋尊玉均有钱色交易、赌博的违纪行为。

根据两人的“双开”通报显示，李华楠“搞权色、钱色交易”，“多次参与赌博活动”；蒋尊玉“参与赌博、与他人通奸”。