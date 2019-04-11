台湾艺人许玮甯为点赞ins言论道歉：两岸都有归属感

欧阳娜娜的“我是中国人”言论方歇，台湾艺人许玮甯在社交平台“Instagram”上的一个点赞动作，又掀两岸敏感神经。昨晚，中国大陆微博网友挖出一则Instagram贴文，上面提及“‘阿六仔’满到炸开的地方”，发现许玮甯按赞，此举引发大陆网友不满，并扬言封杀她，不少网友也留言灌爆许玮甯的Instagram。对此，她凌晨在微博发文澄清：“海峡两岸都是一家人，无论走到哪里，都让我有家的归属感。”

“许玮甯道歉”话题今天登上了微博热搜第一名。（微博）

据台湾媒体“嘘！星闻”报道，许玮甯先是认错，称“自己犯了一个奇蠢无比的错误”，表明自己平常习惯性点赞，只看图没注意看文字，“在看清文字内容之后，简直是想抽自己大嘴巴，我平时最讨厌这样的言论，现在居然蠢到去点赞，在此必须为自己的愚蠢行为向公众致歉。对不起。”随后，她表明自己是混血儿，比別人更需要身份认同和归属感，“我的祖籍在中国安徽的芜湖。现在家人都搬到了南京，这些年不仅回去寻根，也一直很珍惜有家的感觉。”

台湾艺人许玮甯今凌晨在微博发文道歉，并澄清：“海峡两岸都是一家人，无论走到哪里，都让我有家的归属感。”（微博）

她表示，未来会谨言慎行，并随后将Instagram帐号关闭，当作自我反省。但许多大陆微博网友不领情，表示她“签约大陆的公司，一边在大陆赚人民币，一边骂大陆人阿六仔，双面人”，但也有粉丝挺她，“她作为公众人物，不会认同这样歧视性的言论，相信她是真心诚意道歉的。”

资料显示，阿陆仔（闽南语）为台湾人早期开放二岸探亲以来，对大部分大陆人的一种代名词。该词原是中性称呼，近代使用则可能被认为带有贬义。本用语源自于“大陆人”的闽南语转化，因“六”与“陆”在中文数字的大写数字相同，所以也常作“阿六仔”。