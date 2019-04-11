共青团：三年组织1000万人次青年志愿者下乡

共青团中央近日印发《关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》（以下简称《意见》）的通知，为了培养乡村治理方面的青年后备人才，共青团的文件中提出，2022年前，要力争组织动员不少于1万名学生党员、团员下乡，兼职基层干部；建设一批农村青年创业就业培训基地，培训出20万名青年带头人；力争组织超过1000万人次的大中专学生，以志愿者的形式下乡，参与农村文化、科技、卫生等方面的建设。

据《新京报》消息，这是共青团全面落实新时代“三农”工作部署和《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》等有关文件要求，聚焦团的主责主业，以服务、凝聚、培养青年人才为切入点，组织动员广大青年投身乡村振兴战略实施的重要举措。

据悉，《意见》明确以培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡作为重要着力点，大力培养、凝聚、举荐一批在乡村大施所能、大展才华、大显身手的青年人才，组织动员广大青年接续奋斗、服务乡村振兴战略。《意见》指出，围绕本土人才培育，重点是培养农村青年实用人才、创新创业人才和治理人才；围绕返乡人才服务，重点是组织高校学子制度性开展“返家乡”社会实践、服务外出青年返乡就业创业；围绕社会人才下乡，重点是动员青年下乡开展志愿服务、社会实践和协同创新等活动。

《意见》部署实施了乡村人文环境提升工程、农村青年创业致富“领头雁”培养计划、青年农村电商培育工程、大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动、外出青年返乡创业“燕归巢”工程、在外学子“返家乡”社会实践活动等六个重点项目。

《意见》强调，要加强统筹谋划、坚持整体推进，让乡村振兴成为全团的共同行动；要立足实际、明确任务、有序推进；要鼓励务实创新、加强宣传引导。

