江西排查奇葩店名：“饭醉团伙”“一霸”等被禁用

江西省近日排查核查不规范的市场主体名称。今后，“饭醉团伙”“一霸”“叫了个鸡”等奇葩店名禁止再使用。

据《江西晨报》报道，日前，在参与“扫黑除恶”专项行动中，江西省市场监管局发现个别市场主体在名称牌匾、门头标识中出现“一霸”“坐霸”等助长黑恶倾向的字词，造成群众反感。为此，今年3月底，江西省市场监管局发布了《关于核查纠正不规范市场主体名称的通知》，要求江西省各设区市市场监管局，省直管县（市）市场监管局立即组织对全省不规范的市场主体名称进行排查核查。

至于哪些名称属于不规范的市场主体名称，江西省市场监管局登记注册局一名工作人员介绍，主要是梳理排查含有“霸”“罗汉”“团伙”等疑似指代黑社会恶势力的市场主体名称，对含有如“一霸”“坐霸”或“饭醉团伙”等违反社会公序良俗的名称，应当按照名称登记管理有关规定责令限期办理名称变更。

此外，该工作人员特别提示道，在开展排查核查不规范的市场主体名称中，各地在甄别中要注意把握尺度，对于正当使用“劲霸”等商标名、“浴霸”等商品名、“麦霸”等通俗称呼的名称，不宜一刀切处理。

报道指，个体户申请个体工商名称时需要预先批准，应当向其经营场所所在的登记机关提交，此环节中，辖区的市场监管局登记人员将会进行审核。

据多个市场监管局指，为了吸引眼球招揽生意，不少商家对店名及宣传语挖空心思，有的甚至打出了恶俗雷人的标语获取关注。比如，有些商家申请过例如“烧货”（夜宵店店名）、“艳福酒吧”（酒吧店名）、“二奶铺”（奶茶店店名）、“榴芒一刻”（水果店店名）等店名……

红谷滩新区市场监管局沙井分局的一位张姓工作人员说，“这些店名违反社会公序良俗，在申请登记时我们工作人员就会不让它通过。”

2017年10月份，南昌有多家炸鸡加盟店悬挂“叫了个鸡”的店招，引发争议。当时，媒体对此进行了报道，随后，南昌多个区、县的辖区市场监管部门介入并责令加盟店予以整改。