中国足协：上海申花小将周俊辰处罚期限缩短5个月

据中新网报道，中国足协今天发布公告称，对上海绿地申花小将周俊辰缩短处罚期限，处罚至公告发布当日截止。

2018年9月，周俊辰在跟随U19国足比赛期间违规违纪，足协公告称“周俊辰比赛态度消极、行为散漫、无视教练要求，且在赛后擅自外出组织聚餐，”取消其征调进入中国各级国家男子足球队的资格，停止周俊辰参加中国足球协会举办的比赛12个月。

《关于对上海绿地申花俱乐部运动员周俊辰缩减处罚期限的决定》全文如下：

2018年9月，上海绿地申花俱乐部运动员周俊辰因在随中国U19国家男子足球队出访拉练期间违规违纪，根据中国足球协会《各级国家足球队运动员管理规定实施细则》的有关规定，被停止参加中国足球协会举办的比赛12个月，处罚期自2018年9月9日起至2019年9月8日止。

在处罚期内，周俊辰能够认识到自己的错误并认真改正，积极参加俱乐部组织的军训活动，主动加强训练并每月上交训练思想小结，思想意识、训练作风和精神面貌都有了积极变化。

经中国足球协会综合评定，现作出以下决定：将原处罚期缩减为2018年9月9日起至2019年4月11日止。

中国国家足球队肩负着中国足球发展和提高的历史重任，国家队运动员应提高运动素质能力，切实增强责任感、使命感、荣誉感。中国各级国家足球队将继续加强队伍的管理工作，对任何违反国家队管理规定的违规违纪行为都将进行严肃处理。