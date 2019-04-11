台中警局：支持九二共识与和平统一游行合法合宪 予以核准

台湾桃园市一名议员说，有市民向台中市警局申请后天（13日）举办支持九二共识与和平统一有关的游行，并认为台中市长卢秀燕如果不撤销许可，就是公然“叛国”。台中市警局今天上午紧急召开记者会出面澄清，称该市民提出的申请游行案，经审查游行内容后，认定符合宪法与集会游行法的相关规定，所以予以核准。

据台湾《联合报》报道，桃园市议员王浩宇在面簿上写道，本周六台中将举办“和平统一”游行，车队将有警车开道，宣传两岸统一，中国大陆的一国两制台湾方案。

台中市警局表示，申请集会游行是宪法规定言论自由的一环，陈姓市民向市警局保安科提出申请。保安科依法审查陈姓市民提出的游行相关内容及规划，经审查后认为陈姓市民在13日所举办的“支持九二共识、支持和平、支持统一”的游行申请，符合宪法及集会游行法的规定，没有违反“不得主张共产主义或分裂国土”规定的情形，因此予以核准。

台中市警局表示，该市民在游行宣传单上提到将有“警车开道”部分，是市民自行增写，并无警车开道的情事，已要求该市民在宣传单上更正；至于游行活动现场，将依法派员进行交通疏导与秩序维护，并进行搜证，若有不法情事，也会依法究办。

台中市警局指出，有关民代指出核准“和平统一”的游行是公然“叛国”与事实不符，陈姓市民举办的游行并无分裂领土或主张共产主义的情事，也没有违反集会游行法的相关规定，需严正声明该民代的说法与事实不符，自无撤销的理由，也跟“叛国”无涉。