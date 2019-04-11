中美贸易战爆发 改变美国部分受关税影响产品的进口来源

据路透社报道，周三发布的一项新的分析，美国总统特朗普与中国的贸易战使美国企业将家具、冰箱和汽车轮胎等受关税影响产品的采购转向越南、韩国、台湾和墨西哥等国家和地区。

特朗普决定对价值约2千500亿美元（3386亿新元）中国输美商品加征10%至25%的关税，这扰乱了美国零售商和制造企业，促使他们匆忙行动避免可能出现的成本大幅攀升。

标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的贸易数据公司Panjiva在一份报告中称，随着买家逐渐清空关税提高前库存的产品，并将订单转到成本较低的国家，第一季美国从中国进口的集装箱装运的货物减少了6.4%。

宜家(IKEA)、家得宝(Home Depot) 、塔吉特(Target) 和Room to Go等零售商第一季进口的中国产家具减少了13.5%。Panjiva称，但从越南进口的家具大增37.2%，从而部分抵消了从中国进口减少的影响。

另外，第一季从中国进口的冰箱减少了24.1%，而从韩国和墨西哥进口的冰箱分别增加了31.8%和32%。

“这种转变的一个重要因素是三星电子和LG电子重新安排供应链，”Panjiva在报告中称。

汽车行业也一直在重新思考贸易路径。

今年前三个月，美国从中国进口的轮胎减少28.6%。与此同时，美国港口数据显示，从越南进口的轮胎增加141.7%，从韩国进口的轮胎增加11.1%。Panjiva称，韩国轮胎和Nexen等供应商获得了新增业务。

在中国采取贸易关税措施后，美国企业也在转移工厂投资。三位分析师预计这已经给美国消费者和企业造成了192亿美元的成本。

总部位于俄亥俄州的Cooper Tire & Rubber Co在12月称，已经与赛轮轮胎(越南)组建合资公司，将在越南胡志明市附近建设一家卡车和巴士子午线轮胎工厂。

“我们对扩大制造业版图感到兴奋，这使我们的产品来源多元化，可以防范关税等风险，”Cooper财务长Christopher Eperjesy在2月时表示。当时该公司宣布对中国的一个合资制造项目计入3千400万美元减值。

