江西省委书记：你们心里一定很委屈 有问题大胆说

据微信公众号“长安街知事”报道，江西省委书记刘奇昨天赴高安市、上高县调研基层减负，并在座谈会上说：“你们心里一定很委屈、也有埋怨，今天就敞开来和我讲，有问题大胆说，有意见放心提。”

3月初，中办印发通知，将今年确定为“基层减负年”。近来，各省份的具体部署相继出台。其中，江西推出30条刚性措施为基层松绑，比如省委文件减少2成以上、倡导暗访、杜绝应景式调研等。

“为基层减负，从省委做起，从我做起。”30条出台第二天，刘奇就轻车简从，不打招呼、随机选点，赴宜丰、高安调研。清明小长假期间，他又暗访武宁县长水村。

4月10日，刘奇又专门前往高安市、上高县，调研基层减负工作。除了翻看台账、查看记录，他还与工作人员深入交流，询问有哪些困扰基层的形式主义问题和需要减轻的负担。

在四级干部代表座谈会上，刘奇直奔主题：“上面千条线、下面一根针，上面千把锤、下面一根钉。基层干部任务重、压力大，却又被形式主义问题耗费了大量时间精力、增加了不小负担，你们心里一定很委屈、也有埋怨，今天就敞开来和我讲，有问题大胆说，有意见放心提，让我们一起找准根源、对症施策。”

据报道，基层干部们打开心扉，诉说“文山会海”之困、迎检报表之惑，诉说“身受其苦、身陷其中”之无奈。“不是在开会，就是在去开会的路上”“填表过多，我们被戏称为‘表哥表姐’”“有时候村里一天来两拨检查组”“督查控制严了，换个‘马甲’来搞专题调研”……

认真听取发言，不时插话互动，刘奇表示，省委《三十条措施》就是要从省委做起，引领全省上下齐心协力把基层负担减下来，让大家有更多的时间、更足的干劲投入攻难关、求实效中。

