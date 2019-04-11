距响水两百公里赞宇科技子公司停产 政府：没要求停产

距响水化工园区发生特别重大爆炸事故已过去三个星期，而距离响水园区约220公里外的另一个沿海化工园区江苏省南通市如东县洋口化工园区正开展安全检查，其中，上市公司赞宇科技2017年营收高达16.78亿元（人民币，约3.1亿新元）的子公司正停产检查整改。

据《新京报》消息，上市公司赞宇科技集团股份有限公司（证券简称：赞宇科技）昨天披露公告称，公司控股子公司南通凯塔化工科技有限公司（下称“南通凯塔”）位于江苏省如东县洋口化学工业园区，为配合地方政府各级部门的安全检查测试整改要求,并结合自身安全隐患大排查需要，于2019年4月9日起全面停产检查整改，预计停产时间在10天以上。

赞宇科技表示，上述停产决定是在响水县天嘉宜化工有限公司发生了特大安全生产事故背景下做出的决定，事故发生后，各级部门对此高度重视，要求立即开展安全生产大检查，认真汲取事故教训，防范生产安全事故的发生，同时要求各企业加强安全生产管理，进一步做好安全生产工作。

就此，记者致电江苏省南通市如东县政府，对方回应称：“有进行安全检查，没有要求停产。”截至发稿，记者暂未能与赞宇科技取得联系。

赞宇科技在公告中表示，因暂时无法预计准确的复产时间，南通凯塔本次停产会对公司的生产、经营产生一定的影响，何时恢复生产公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。

3月21日，位于江苏省盐城市响水县陈家港镇响水生态化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司发生特别重大爆炸事故，截至3月25日，事故已造成78人遇难；4月4日，江苏省盐城市召开市委常委会决定，彻底关闭响水化工园区，将陈家港镇列入全市改善农民群众住房条件“十镇百村”试点，加快实现乡村振兴。

