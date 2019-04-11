张志贤见赵乐际：新中关系过去一年不断增强

新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤今早在北京会见中共政治局常委、中纪委书记赵乐际。张志贤形容，新中关系过去一年不断增强。

赵乐际会见张志贤时说，与老朋友见面非常高兴。他忆述，两人曾一同出席过三届新中领导力论坛，其中两届在新加坡，另一届在江西井冈山，他“记忆犹新，印象深刻”。

张志贤本星期天（14日）将与中共政治局委员、中组部部长陈希共同主持在陕西延安举行的第七届新中领导力论坛。

赵乐际说，他注意到张志贤本周一（8日）在中共中央对外联络部旗下月刊《当代世界》发表的文章，文章从新中领导力论坛谈到中新关系，他读了后“感觉很好”。

张志贤则说，自己非常高兴再次见到赵乐际并回到北京。他说，新中关系过去一年不断增强，中国总理李克强、副总理韩正以及中国国家副主席王岐山去年访问了新加坡，而新加坡总理李显龙、副总理尚达曼和他本人也分别访华。

他说，尚达曼今年也到北京参加了中国发展高层论坛，李总理本月底则将来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年晚些时候还会有更多来自新方的高层访问。

张志贤说，这些访问为部长和官员提供非常重要的想法。他说，自己此次访华除了出席新中领导力论坛，在北京期间也会谈及一系列议题，之后也会到苏州出席苏州工业园25周年的庆祝活动。

本次随张志贤访华的有七名担任政治职务者和其他高级政府官员。张志贤告诉赵乐际，他率领的代表团中既有熟悉的面孔，也有新面孔，他率领他们访华，是为了加强两国之间的关系，与中国领导层建立友谊。

张志贤也说，非常期待能与陈希共同在新中领导力论坛作分享，他去年已在北京见过陈希，商讨了论坛所要涉及的部分议题。

张志贤今早也分别会见了中共政治局委员、中央政法委书记郭声琨，以及中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）