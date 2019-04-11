分析师：中国下半年通胀走势将取决于猪肉供求

中国今年首季通胀率为1.8%，低过去年全年的2.1%，也远低于今年3%左右的目标。不过，受到菜价急升、猪肉价格结束连续25个月跌势带动，单看3月通胀率则显著反弹至2.3%，远高于2月的1.5%，并创五个月新高，贴近市场预期。分析认为，非洲猪瘟影响猪肉供应，下半年通胀走势要取决于猪肉供求。

据香港电台今天（11日）报道，澳新银行高级经济师王蕊预料，猪肉价格将持续反弹，但未足以令到通胀形势大幅改变，估计今年中国通胀率只有1.9%，低于政府目标。

王蕊预料，随着中美贸易谈判向好，3月投资数据反弹，相信下周公布的首季经济增长持平于6.4%，其后有望持续复苏。

她也认为，物价数据不会改变中央持续宽松的政策立场，预料今年仍会降准一个百分点，最快今个月出现，也会实施定向措施令经济持续复苏，但相信不会全面减息。

此外，中国3月工业生产者出厂价格指数（PPI）按年升幅加快至0.4%，创三个月新高，按月也重拾升轨，升0.1%，是五个月以来最好表现。

王蕊认为，3月数据预示经济慢慢复苏，基建投资开始好转，预料房地产投资也不会太差，将带动PPI按月持续增长。不过，由于比较基数偏高，相信今年PPI按年难有强劲升幅，全年甚至可能零增长。