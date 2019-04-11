清华发布纪律处分新规 学术不端处罚由记过升到开除学籍

据《新京报》消息，北京清华大学昨天公布了最新修订的《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》。此次修订与2017年公布的《细则》相比，主要内容集中在对学术不端的处罚规定上，对发表研究成果中抄袭、伪造等严重学术不端的行为，从曾经的记过升级为开除学籍。

对于学术不端、违反学习纪律的处分，新版《细则》进行了详细规定。其中，六种行为将给予记过以上处分，行为包括：剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；篡改他人研究成果；伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；在申报课题、成果、奖励和申请学位等过程中提供虚假学术信息；买卖非学位论文、由他人代写或者为他人代写非学位论文等。

新版《细则》明确区分了“非学位论文”与“学位论文”，对发生在学位论文上的学术不端行为给予更严厉的处分。《细则》新增规定，学位论文、公开发表的研究成果中有抄袭、篡改、伪造等情形，情节严重的；或代写、由他人代写学位论文、买卖学位论文的，经学校学术委员会认定，由曾经的给予“记过以上处分”，升级为开除学籍处分。

对学生课程学习过程中学术不端行为的处罚，新版《细则》规定，课程作业抄袭严重的、实验报告抄袭严重或者篡改实验数据的、期中和期末课程论文抄袭严重等行为将给予警告以上、留校察看以下处分。

此外，清华大学还规定，学生因学术不端行为受到纪律处分的，同时撤销其学术、品行相关奖励、荣誉称号及证书等；因学术不端或者违反学习纪律给予的记过处分，原则上不予撤销。受警告处分的学生，在处分解除前还要被取消奖学金、荣誉称号、免试推荐研究生等的申请资格。

此前，中国教育部曾发布《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》，该通知对学位论文和学位授予问题进行了严格的规定。通知称，对于学术不端和学位论文作假行为坚决一查到底、有责必究、决不姑息，实现“零容忍”，对当事人视情节给予纪律处分和学术惩戒，对违法法律法规的及时移送有关部门查办。