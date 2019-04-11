在捷克会议上离席 台代表：不至于影响两地关系

台驻捷克代表汪忠一上个月参加捷克贸易工业部主办的会议时，据悉在中国大陆的施压下而离席。汪忠一之后在接受捷克媒体专访时说，这起事件不至于影响两地的关系。

据台湾联合新闻网报道，台湾代表离场事件在捷克政坛引起轩然大波。 40名跨党派参议员联名致函总理巴比什（Andrej Babis），要求贸易工业部长诺娃科娃（Marta Novakova）负起政治责任，众议院外交委员会也开会讨论这起外交风波。巴毕斯昨天（10日）宣布，诺娃可娃将离职。

捷克报章《经济日报》（Hospodarske Noviny）9日用一整版的篇幅刊出汪忠一的专访。汪忠一在专访中说，事件发生后，代表处收到捷克各界的声援，还有民众写电子邮件来鼓励，让他感到惊喜。

他指出，过去19年台湾每年都收到贸工部的邀请，也都派人出席这场会议。他知道贸工部受到大陆的压力，因此事后没有向贸工部抗议，但与捷克外交官员进行了会谈，互相保证这件事不至于影响双边关系。

汪忠一强调，捷克过去也曾发生过类似的事件，一般而言是中国大陆大使反对台湾代表在场。如果主办单位坚持有权决定想邀请的人，大陆大使会离席，这是他第一次因大陆施压而被迫离场。

汪忠一在这篇专访中，还引述了对台湾友好的捷克前总统哈维尔（Vaclav Havel）的话，他在一本书中曾描述捷克人和台湾人为何有相同的思维方式。

汪忠一指出，捷克与台湾都是土地较小，而且共享尊重人权和自由民主的价值观。

捷克是欧洲的观光重镇，尤其首都布拉格吸引许多台湾观光客。布拉格市长贺吉普（Zdenek Hrib）上月底访问台湾会见总统蔡英文时才提到，希望与台北建立直航。

汪忠一表示，去年台湾旅客造访捷克的人数高达19万，年成长率10%，为了两地的观光和商务往来，他也期盼布拉格与台北的直航能早日实现。