上海浦东国际人才港开港 外国人来华工作一网通办

“没想到，浦东的办证效率这么高！”来自香格里拉集团任经理的德国人乌尔里希，在今天开港的浦东国际人才港办事大厅里拿到了新办理的外国人来华工作许可和居留许可。

据中新网报道，外国人来华工作许可、居留许可审批可在五个自然日内完成，据此间官方表示，这是浦东新区率先改革突破实现的中国首创。

今天开港的浦东国际人才港地处上海自贸试验区张江片区、张江科学城核心区。在“一网通办”服务平台，申请人只需一次填报，就能实现体检预约、工作许可和居留许可“一表申请”。与此同时，浦东国际人才港采取“一窗受理”模式，申请人只跑一个窗口，即可办理相关业务。人才港还组建了一支全岗通帮办队伍，让来华外国人享受到改革便利，进一步优化用户体验，实现“一站服务”。

外国人来华办证效率缘何能快到不可思议？这与浦东官方大力推行的“工作流程再造”有关。

上海市浦东新区区委办行政审批制度改革处处长肖林说，人才港拓展了人工智能场景应用，将原先串联的海关体检、人社局工作许可和出入境居留许可三项流程改为并联，实现了工作流程的革命性再造。同时，通过减环节（手动录入字段减少70%）、减时间（审批时间减少60%）、减材料（申请材料减少50%），大幅提升审批效率（审批效率提升40%），“单一窗口”正式受理后，可在5个自然日完成外国人工作许可、居留许可的审批。

据报道，这大幅提升的办事效率不仅让来沪工作的海外人才喜出望外，聘用海外人才的企业也更加省时省力。

上海索广映像有限公司人事负责人王芳蕾表示，以前申请居留许可要先去人社局办理就业证，才能到出入境管理部门申请居留证，即使走绿色通道也要许多时间。现在只需5个自然日，就能同时拿到两个许可证，“这一系列的便利举措，让企业人事部门日常工作的效率也随之大大提升”。

