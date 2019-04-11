中国社科院：2035年职工养老保险结余恐耗尽

据每日经济新闻网报道，中国社科院世界社保研究中心昨天发布了《中国养老金精算报告2019-2050》（以下简称《报告》）。

《报告》预测，未来30年中国的制度赡养率翻倍，2019年当期结余总额为1062.9亿元（人民币，下同），不过到2028年，当期结余可能会首次出现负数，为负1181.3亿元。

《报告》同时指出，城镇职工基本养老保险基金累计结余到2027年有望达到峰值6.99万亿元，然后开始下降，到2035年有耗尽累计结余的可能性。

全国社保基金理事会副理事长王文灵指出，针对精算报告显示未来养老金存在支付缺口的情况，无论是现有结余资金规模还是储备基金累计规模，都不够充足。应当采取多种措施，进一步推动基本养老保险基金投资，加快发展壮大基金储备规模。

在企业缴费比例为16%的情况下，《报告》预测显示，2019年“参保赡养率”和“缴费赡养率”分别为37.7%和47.0%，从2023年后上述指标开始一路平稳上升，到2043年后有加速迹象，到2050年分别达到81.8%和96.3%。

《报告》指出，仅从制度赡养率上看(不考虑人均待遇的提高)，城镇企业职工基本养老保险支付压力正在不断提升，简单地说，2019年由接近2个缴费者赡养一个离退休者，到2050年前后几乎是1个缴费者需要赡养一个离退休者。

国家统计局2018年发布的数据显示，中国60岁以上人口有2.49亿，占总人口的17.9%，65岁以上人口1.67亿人，占总人口11.9%。老龄人口数量进入快速增长阶段，人口抚养比加速增长，这将直接带来对养老保险制度财务可持续性的挑战。

《报告》预测，2019年至2050年，中国城镇企业职工基本养老保险基金当期结余在勉强维持几年的正数后，将开始加速跳水，赤字规模越来越大。具体来看，2019年当期结余为1062.9亿元，并将短暂增长到2022年，然后从2023年开始下降，到2028年当期结余会首次出现负数，达到负1181.3亿元，最终到2050年，当期结余可能达到负11.28万亿元。

《报告》进一步分析认为，2019年中国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余为4.26万亿元，此后持续增长，到2027年将达到峰值6.99万亿元，此后将开始迅速下降，并可能在2035年前后耗尽累计结余。

此外，各省份养老金的当期结余也出现严重的“两极分化”的情况。《报告》称，2019年当期结余排在第一位的广东高达2000.7亿元，几乎等于排在第二到第十位即北京、湖南、四川、福建、云南、贵州、新疆、安徽和天津当期结余的总和，而当期收不抵支的省份则会高达16个。

