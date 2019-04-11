柯文哲开微博账号 台北市府：主要目的是行销台北

台北市长柯文哲去年底自曝想开个微博帐号，弄一家“柯文哲网路公司”，为将来留个工作，“以后我就做网红”。如今，有网民发现，微博上竟然真的出现“台湾阿北-柯文哲”。北市府副发言人黄瀞莹证实，确实是柯文哲的个人帐号，主要目的就是行销台北市，让更多人认识台北市。

据台湾联合新闻网报道，至于为何这个时候开设微博，黄瀞莹说，柯文哲一直有这个想法，经过幕僚讨论、作业，本月初开设，并没有特别的时间点考量。媒体追问，是否会担心有中国大陆网民以统独等争议问题要求表态。黄瀞莹说，有各种意见声音的表达，我们都尊重。

柯文哲去年底开直播邀网民“感谢、聊天、QA”与支持者进行线上互动，过程中自曝想开个微博帐号，还说这种mass media（大众媒体）、网路媒体还是世界潮流，会请幕僚评估。

如今微博果真出现柯文哲帐号，首篇PO文就在4月8日，柯文哲以自我介绍的方式，介绍他是台北市长柯文哲，大多数人都叫他“柯P”，年轻人则喜欢叫他“阿北”。

柯文哲说，作为一名医学院教授，​​自己明白充足的资讯交流，才能让各项病症得到妥善照料，更明白保持“多元开放”的重要性。

至于第二篇PO文则是在今天（11日）上午，只见柯文哲上传了16秒的“搭公车”画面，提到自己“嗡嗡嗡上工去”。

柯文哲的微博从4月8日开设至今，粉丝数已突破2.7万人。不少大陆网民询问，“知道肚脐的英文怎么拼吗”“欢迎柯文哲当台湾省台北市长”。