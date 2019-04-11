与上海台办主任会商双城论坛 柯文哲：一起合作赚钱

台北、上海双城论坛行今年将迈入第十届，上海市台办主任李文辉今天（11日）早上前往台北市政府拜会市长柯文哲，商谈双城论坛日期、细节等相关事宜，柯文哲会后接受访问时表示，两岸经贸关系密切，希望能透过双城论坛把北台湾、长三角经济做一个连结，大家一起合作赚钱。

据台湾中时电子报报道，柯文哲进一步指出，目前台湾人在中国大陆工作、居住高达200万人，双方有相同的语言，像他每次跟外宾讲话，旁边都必须请一个翻译，但跟李直接讲就可以，证明语言沟通没有障碍。

不过，柯文哲日前访美曾脱口“亲美友中”，媒体追问是否担心中国大陆会因此感冒？柯文哲则说，这是一个平衡，友中怎么会感冒，如果把台湾、中国大陆都把人民福祉摆在第一位，其实应该不会有太多争执。

柯文哲指出，两岸经贸关系密切，那就从最没有争议的经济议题着手，透过双城论坛，把整个北台湾和长三角的经济做个连结，但细节还要想想看。

另外，柯文哲昨天前往议会备询时强调“两岸一家亲”是两岸交流底线，他今天重申，“两岸一家亲”只是表达一个善意，双城论坛是两岸间城市的交流，所以从没有争议的地方开始，大家一起合作赚钱总没有争议吧。

至于美中是否接受立场态度摇摆，柯文哲表示，世界上和中、美有邦交的国家多的是，他没有所谓左右逢源，或是左右为难，甚至倒过来说，美中两边能不能合作一下？他强调，亲美友中是跟两边都可以做朋友，不是说我跟你做朋友，就要跟另一个打架。