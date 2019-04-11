转发“女主播衣着暴露戴红领巾”视频 三网民被训诫

四川省荣县警方4月8日曾发布通报称，一名女子因在快手平台上传衣着鲜艳暴露、佩戴红领巾的捕鱼视频，涉嫌寻衅滋事被处行政拘留12日并罚款1000元人民币。帮助其录制视频的男子也被警方教育训诫。

澎湃新闻报道，此后，陆续已有三地警方通报，有网民因转发“女主播衣着暴露戴红领巾捕鱼视频”而被警方教育训诫。这些网民的转发行为均发生在2018年7月。

4月9日，河南省信阳市公安局羊山派出所官方微博通报，2018年7月5日，河南省信阳市人吕某（女）为博取眼球，增加粉丝和视频观看量，在其新浪微博账号“扎针吕护士”转发了一女性穿着暴露、佩戴红领巾捕鱼的视频，被网友围观转发。通报还指出，“录制传播该视频、亵渎英烈精神的涉事人员已被四川荣县警方依法予以行政拘留”。

10日，广西南宁市公安局兴宁分局通报称，2018年7月9日，南宁市兴宁区网民张某某（男，40岁）为博取眼球、增加粉丝，通过其个人新浪微博账号转发了一段穿着鲜艳暴露、佩戴红领巾的女子在水中捕鱼的视频。

10日晚间，广西玉林市公安局玉州分局通过官方微博通报称，2018年7月份，玉林市玉州区网民陶某某（男，31岁）为博人眼球、增加粉丝，通过其个人新浪微博账号转发了一段穿着鲜艳暴露，佩戴红领巾的女子在水中捕鱼的视频。

上述三名网民均被警方严肃训诫。

三地警方在通报中均指出，《中华人民共和国英雄烈士保护法》规定，禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士的事迹和精神。涉事视频严重亵渎红领巾象征的爱国英烈、少年先锋队的荣誉和人民群众的爱国情感，社会影响恶劣。