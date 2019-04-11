中国大陆学者违规接受在台演讲 台移民署：限令今天出境

统促党后天（13日）将在台中市举办游行，宣传两岸和平统一，并邀请曾鼓吹武力统一的中国大陆学者李毅发表演说。台湾移民署表示，李毅持观光签证入境台湾，不得发表演说，已要求今天（11日）限令出境。

综合台湾三立新闻网和《自由时报》报道，移民署表示，经查李毅以旅居海外大陆地区人民身份，以观光事由于去年8月间向本署申请一年多次入出境证，并持证来台。

依规定，大陆地区人民以观光事由来台不得参加政治性质公众活动（如游行）、不得接受邀请发表演说，且考量李毅过去多次武统言论，显有事实足认为有危害安全及社会安定之虞，经移民署同陆委会审查，依《大陆地区人民来台从事观光活动许可办法》第16条规定，废止其入境许可，并限令其本日出境。

据了解，这场“2019首届和平统一融合发展论坛”，主题是“维护和平统一前景、探索一国两制台湾方案”，该活动还包含了游行，将在13日举行，预计于当日下午1时于台中港旅客服务中心集合，游行将会抵达台中火车站与东海大学等地，总计共37公里的路程。该宣传单上写明将会有警车开道，不过台中市政府回应指出，警车开道是乌龙谣言，该游行申请内容并未违反“不得主张共产主义或分裂国土”规定之情形，符合宪法。

台中市政府进一步表示，若人民申请台独游行，只要合乎规定，市府也会核准协助交维。此外，人民合法申请集会游行，只会协助必要交维措施，不会有警车开道。