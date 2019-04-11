"超级真菌"刷屏 北京疾控：对普通公众健康不构成威胁

近日，一则关于“超级真菌”的新闻在网络刷屏。北京市疾控中心今日（11日）发布官方科普，称健康人通常不会感染耳念珠菌，耳念珠菌对于普通公众的健康威胁较低。

据《新京报》报道，北京市疾控中心称，所谓“超级真菌”，名为耳念珠菌（Candida auris），它是一种可以在住院病例中引起严重感染的真菌。资料显示，耳念珠菌近年来才被发现，2009年在日本首次发现；通过对储存的耳念珠菌进行回顾性检测，最早在1996年的韩国已经出现。

据资料统计，目前全球各个大洲均有耳念珠菌感染病例报告，截至2019年2月28日，美国共有587例确诊病例报告。中国也曾有少量病例报告。

由于健康人通常不会感染耳念珠菌，因此耳念珠菌对于普通公众的健康威胁较低，公众不必恐慌，也无需采取特殊的预防措施。

释疑1：哪些人容易感染耳念珠菌？

耳念珠菌感染主要累及住院病例，高风险人群为严重慢性基础病或免疫抑制的病人（如：糖尿病、慢性肾病、HIV感染、肿瘤等）；新生儿、插管或留置导管的病人、手术病人以及使用广谱抗生素或抗真菌药全身用药病人也可感染。健康人通常不会感染耳念珠菌。

释疑2：有哪些危害？

耳念珠菌既可以引起有症状性的感染，也可以在体内携带而无症状。

耳念珠菌导致的症状取决于感染的位置，包括血流感染、伤口感染和耳部感染等；其中血流感染最为严重，病死率可达30-40%。

释疑3：目前主要治疗方法有哪些？

目前该真菌主要对氟康唑耐药，然而对其他抗真菌药的耐药性在不同菌株间存在差异；目前出现了对三类主要抗真菌药物耐药的菌株。

大部分耳念珠菌感染病例可使用棘白菌素类抗真菌药治疗，对于多重耐药耳念珠菌感染病例，可使用高剂量多种抗真菌药联合治疗。