四川广安市委原副书记严春风受贿案开审 被告当庭认罪

中国四川法院今天（11日）一审公开开庭审理了四川广安市委原副书记严春风受贿一案。严春风当庭认罪。

据中国《四川日报》报道，四川省德阳市人民检察院起诉指控，2001年至2018年，被告人严春风在担任宜宾市城市规划局局长、宜宾市翠屏区委副书记、区长，成都市规划管理局党组成员、总工程师，广安市常务副市长，广安市委副书记期间，利用职务上的便利，在工程承揽、项目纠纷解决等方面为他人谋取利益，索取或非法收受他人所送财物共计折合人民币572.9万余元（人民币，约115万新元）。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，严春风及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，严春风还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。全国、四川省、德阳市三级人大代表、政协委员，新闻记者及各界群众80余人旁听了庭审。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

另据界面新闻报道，2018年5月，严春风曾因“严书记女儿”事件受到舆论关注。网传的截图显示，四川成都金苹果幼儿园家长群里一位家长李某不满老师对她女儿的教育方式，质问老师：“你对严书记的女儿说这话是什么意思！”随后，李某在家长群里宣称：老师已经被开除。此后，这位“严书记”被证实是时任四川广安市委副书记严春风。

5月14日下午，四川省纪委监委网站曾发布消息称，四川省纪委监委近日已关注到网友反映“严春风舆情”相关情况，已及时介入调查核实。5月18日下午，四川省纪委监委通报，广安市委副书记严春风涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。2018年11月13日，严春风被双开。当年12月27日，严春风涉嫌受贿一案被提起公诉。