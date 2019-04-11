中国常驻联合国代表：反对借所谓人道主义问题达到政治目的

中国常驻联合国代表马朝旭昨天（10日）在安理会委内瑞拉问题公开会上发言时说，中国反对外部势力干涉委内瑞拉内政，反对对委内瑞拉进行军事干预，反对借所谓“人道主义”问题达到政治目的。

据新华社报道，马朝旭说，中国始终密切关注委内瑞拉局势，支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所作努力，主张委内瑞拉事务应由委内瑞拉人民自主决定。

马朝旭说，中国在安理会涉委内瑞拉问题上的立场是一贯的、明确的。中国的出发点始终是维护《联合国宪章》精神和国际关系基本准则，推动委内瑞拉问题和平解决，维护拉美地区长期和平与发展。历史已经一再表明，单边制裁只会使局势更加复杂，影响民众基本生活，无助于解决问题，也无法给一个国家带来和平。一方面大谈委内瑞拉民生问题，一方面又不断升级对委内瑞拉制裁，自相矛盾，目的可疑。

他说，为帮助委内瑞拉人民克服暂时困难，中国决定向委方提供紧急民生物资援助，有关物资正陆续运抵委内瑞拉。

他说，委内瑞拉保持和平稳定符合委内瑞拉国家和人民的根本利益，也符合各方的共同利益。希望国际社会做真正有利于委内瑞拉国家稳定、经济发展、民生改善的事情。希望有关国家尽快取消对委内瑞拉单边制裁，为委经济社会发展创造正常条件，并按联合国人道主义援助基本原则向委提供帮助和支持。