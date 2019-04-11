视觉中国创始人回应国旗国徽版权事件：已进行撤销版权声明

对于中国国旗、国徽等图片被中国视觉内容网络平台“视觉中国”声明版权，视觉中国创始人柴继军今天（11日）回应称，这些照片很多都是供稿人上传上来的，并已经进行了撤销版权声明。

据《北京青年报》旗下的“ 北京头条”报道，4月11日下午，共青团中央官微发布两张截图，分别是在视觉中国网站上提供的中华人民共和国国旗和国徽图案的截屏。上述截屏中带有“版权所有：视觉中国”的版权声明以及如用于商业的咨询电话。团中央官微写道“国旗、国徽的版权也是贵公司的？”，并标注“视觉中国影像”。

对于此事，《北京青年报》记者下午致电视觉中国客服电话，对方表示，对于国旗、国徽一事，稍后将有专人回复。《北青报记者》登陆视觉中国网站发现，国旗、国徽图案已经在该网站“无法找到”，疑似被网站删除。

《北青报记者》也注意到，在共青团中央贴出的截屏中可以看到，国徽一图的价格提示中表示，用于内文（报纸、网站、杂志内容）不低于150元（人民币，下同，约30新元），整版跨页不低于500元，杂志封面不低于1000元。《中华人民共和国国徽法》中明确国徽不得用于商标、广告；日常生活的陈设布置；私人庆吊活动；国务院办公厅规定不得使用国徽及其图案的其他场合。