海南前公安局分局高官参与涉黑涉恶活动 被捕时要民警善待曾经的战友

海南一名曾担任公安局副局长的男子，如今参与涉黑涉恶犯罪活动，被捕时竟对抓捕民警称要“善待曾经的战友”。

据中国海南网报道，这名男子名叫陈先福，曾担任公安局副局长，多年前辞职。

4月10日，海南省公安机关扫黑除恶专项斗争2019年第三场新闻发布会上通报了侦办海口秀英区陈先福涉黑涉恶团伙的相关情况。

2018年11月21日，海南省公安厅收到省领导批转的关于反映原海口市公安局某分局副局长陈先福涉黑涉恶问题的《实名举报信》后，省公安厅扫黑办立即组织专门人员成立核查组，对陈先福等人涉黑涉恶线索开展核查。

2019年1月31日，海南省公安厅指定定安县公安局侦办该案，经查，自2006年以来，以陈先福为首的涉黑涉恶犯罪团伙，在海口市秀英区石山镇和平村委会文峰村一带，长期以暴力手段称霸一方，涉嫌非法采矿、故意伤害、寻衅滋事、容留他人吸毒、贩卖毒品等违法犯罪以及干扰基层组织选举等行为，扰乱正常社会秩序和经济秩序，侵害百姓切身利益。截止目前查明涉及该团伙成员30多人。

在前期侦查取证的基础上，省公安厅成立“1.31”专案行动指挥部，于4月1日凌晨2时许，组织定安县公安局、海口市公安局特警支队、海口市公安局秀英分局共378名警力分37个小组对陈先福涉黑涉恶犯罪团伙开展集中收网行动。

截止目前，共抓获陈先福等31名犯罪嫌疑人，主要犯罪嫌疑人悉数落网。冻结、扣押、查封涉案人员资产共计约合4300万元（人民币，约866万新元），扣押涉案车辆22辆、刀具两把及一批金银首饰、烟酒等。