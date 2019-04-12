辩护律师谈张扣扣案：私力复仇不应被推崇

杀死邻居王家父子三人近一年两个月后，陕西汉中男子张扣扣迎来了他的终审判决。11日，陕西高院二审裁定驳回上诉，维持了汉中中院的死刑判决。

据澎湃新闻报道，张扣扣的辩护律师邓学平在庭后表示，“这起案件具有一定警示意义，我们应当尽量在法律轨道之内解决问题，不应推崇私力复仇。”

在11日的庭审中，检察员在最后陈述出庭意见时表示，在现代法治社会中，“血亲复仇”作为民间陋习早已被摒弃，国家救济渠道畅通，不允许私力救济，除非如正当防卫等紧急情况，这是维护社会公共秩序的必然，也是公诉案件排除私力救济的根本原因。

陕西高院经审理认为，被害人王正军故意伤害致张扣扣母亲死亡的犯罪行为，确实给张扣扣造成了心理伤害。但王正军已被依法判刑，其父也赔偿了经济损失。经审查，王正军故意伤害案认定事实清楚，证据确凿充分，定罪准确，量刑适当。此后22年，王自新家未与张扣扣家发生新的冲突，不能认定被害人在本案中存在过错，案件不属于邻里矛盾引发，而是报复杀人，原判死刑并无不当。

张扣扣的辩护律师邓学平在庭后接受采访时表示，尽管两次庭审辩护都没能为张扣扣留下一命，但这起案件的警示意义不能忽视，“确实有人同情他，但这种行为不应该被效仿，也不应该被鼓励，我们必须在法律的轨道内解决问题，要学会理性和克制。”

邓学平说，张扣扣案是一个极端个案，律师辩护不代表把它作为一个正面典型，“私力复仇不应该被推崇”。