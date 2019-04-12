“帝吧”再“出征” 号召网民攻击总部维吾尔人权团体页面

中国网军组织帝吧周二晚间（9日）在脸书公开号召中国网民在10日晚上8时对两个总部设于欧洲的维吾尔人权团体的脸书专页发动攻击。

据法广和德国之声报道，总部位于德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会 (World Uyghur Congress) 周三 (4月10日) 在推特上发文表示，上百名中国网军留言攻击该组织的Facebook粉丝页。 该组织称页面置顶的影片至少被2000名网军留言洗版，而私讯信箱也持续有类似的讯息涌入。

报道指大部分留言内容都撷取中国政府日前发布的新疆白皮书，强调新疆正遭“恐怖主义势力与极端主义势力实施破坏行动”，而中国借鉴“国际社会反恐经验”在新疆深入开展“去极端化斗争”。 此外，不少留言也赞扬在中国国家主席习近平的领导下，“新疆反恐怖主义和去极端化斗争取得了重要阶段性成果”。

帝吧出征檄文（取自Facebook）

而除了在该团体脸书页面的贴文下以上述言论洗版外，该页面的评分处也被中国网军以各式声称“新疆人民生活很好”的图文与攻击性言论给占领。 根据世界维吾尔代表大会统计，中国网军至少制造了超过百则0颗星的负评，而这也使该分页的评比下降到2.7颗星。

据Facebook上帝吧号召网军时的贴文，而该文内容将此攻击行动的宗旨设定为“维护国家统一 打击极端分子 破除恶意谣言”，对世界维吾尔代表大会及设立于荷兰的对话东突 (Talk East Turkestan) 的Facebook专页进行攻击。

帝吧出征只是（Facebook截图）

贴文明确指示帝吧成员宣传新疆现在的幸福生活并破除境外的谣言，强调他们的行动“只反极端势力，不反宗教以及民族”。 此外，他们也明确指示帝吧成员在目标脸书专页的前两则贴文下“刷留言，并且不能相同内容连续发布五条以上，雷同内容要有间隔”。 帝吧甚至提醒成员他们的留言可能遭截图，所以要求他们“不要给自己和国家丢脸！ 不要爆粗！ ”

贴文除了明确订定行动宗旨跟准则外，帝吧也制作了数十张印有“我们生活的很好”及“我们每天生活的很快乐”字样之图供帝吧成员在脸书上大量散波。 此外，帝吧甚至制作图表来“解释”新疆的经济在过去60年内如何快速发展，以及中国政府过去60年如何支持新疆。

环球时报英文版隔日（11日）也发表文章，赞扬帝吧发文对抗不实的新疆报导。 文章指出，帝吧透过各种描绘新疆人民生活的图片以及中国治疆方针，在两个“东突厥斯坦恐怖组织”的Facebook页面留言。