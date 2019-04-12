深圳遭瞬时强降雨袭击引发洪水 已致2人死亡9人失联

深圳11日晚遭遇瞬时强降雨，暴雨引发的洪水令多人被冲走，已致福田、罗湖区2人死亡9人失联。

据中新网报道，深圳市福田区人民政府官方微博12日早上发布来自福田区应急管理局的消息称，11日21时许，深圳市福田区侨香路片区遭遇瞬时强降雨，短时爆发的洪水冲入凤塘河暗渠。正在凤塘河香蜜湖路段进行清淤作业的5名工人在向地面回撤时，有1人成功上达地面，4人被突然涌至的洪水冲走。

福田区接报后立即启动应急救援，福田区主要官员和福田消防大队、区应急局、水务局、公安分局及相关街道人员第一时间赶赴现场开展搜索救援，相关企业和南海救援队也参与了救援。23时许，被冲走的1名工人在凤塘河口水闸处被救起，送至医院救治，精神状态和身体状况总体良好。另外3名工人仍在搜救中。

中共深圳市罗湖区委宣传部官方微博12日早上发布来自罗湖区应急管理局的消息称，2019年4月11日晚，深圳市罗湖区瞬时强降雨引发洪水，造成两处河道多名施工人员被冲走。

事发于当晚21时40分许，深圳市罗湖区桂园、黄贝片区遭遇瞬时强降雨，短时爆发的洪水冲入正在作业的暗渠。22时10分、22时55分先后接到罗湖区两处清淤作业工人躲避不及被雨水冲走的警情。接警后，罗湖区立即组织全力救援。经现场确认，在西湖宾馆段施工处有7人被冲走，经解救有4人获救，1人死亡，2人失联；在东湖公园段施工处有5人被冲走，已确认1人死亡，4人失联。

罗湖区接报后立即启动应急救援，区主要官员现场指挥，罗湖区应急管理局、区消防大队、区水务局、区住建局、罗湖公安分局、黄贝街道办、桂园街道办、市水务集团协同全面开展救援和善后处置工作，目前失联人员仍在全力搜救中。

事件发生后，深圳市委市政府主要官员分别作出批示指示，要求迅速开展救援，千方百计挽救受困人员生命，并做好救援防护，防止次生灾害。深圳市长陈如桂赶赴罗湖区应急救援现场指挥部，部署开展应急救援工作。