中国科学家试验在猴脑种植人脑基因 面对批评

中国科学家将人类大脑发育基因植入猴子脑内，以研究观察猴子是否因此有人类智力进化。

该研究报告发表在3月期北京国家科学英文刊物上，该试验由来自中国西南地区中国科学院昆明动物研究所和中国科学院研究人员以及来自美国北卡罗来纳大学的美国研究人员共同完成。

据法新社引述研究报告，研究人员将根据科学测算确定的人类大脑发育起关键作用的人脑基因MCPH1基因植入11个猕猴脑内。他们发现，猴子的大脑和人类一样发育缓慢，但与生活在大自然中的猴子相比，它们的短期记忆和反应时间测试表现较好。

试验报告，受验的猴子大脑体积并不比同类的猴子脑体积更大。

法新社说，这项实验是中国一系列生物医学研究的最新成果，或引发了道德方面的争议。

据试验者解释，“我们的研究结果表明，转基因非人灵长类动物（巨猿物种除外）都提供了显现唯一可获得人类特质的潜力。

对猴子进行的记忆测试，是让它们记住屏幕上的颜色和形状，并经过扫描确认。其中只有五个猴子存活到测试阶段。

根据实验者，尽管猕猴远比老鼠基因更接近人类，但仍然还只是动物。法新社说，作者如此之说，或是为了避免被控有违道德，但是却没有阻止批评。

据美国科罗拉多州大学一个生物伦理学家杰奎琳·格洛弗批评说， “对于民众的想象，我们只是身处猴类星球”。杰奎琳·格洛弗在麻省理工学院技术评论上批评说，将它们人类化终究是造成伤害，它们将生活在何处，或能做什么呢? 不应当创造一个在任何情况下都毫无生命意义的活体。

但据香港科技大学基因研究中心专家拉里·鲍姆息事宁人安抚担忧说，研究只是将多达20000个脑基因其中之一加以改变而已。

法新社说，今年一月，中国科学家的一个团队宣布，已经从一个单一细胞样本克隆出五只基因改变的病猴，用以研究失眠。他们发现，这些猴子显现与精神心理问题有联系的症状，（抑郁症，焦虑症，精神分裂症的行为）。这些结果发表在美国国家科学刊物，据研究者说，试验目的是为了研究人类心理疾病。

2018年11月，中国科学家贺建奎宣布试验诞生了两名基因改变，能够免疫抵抗艾滋病毒的婴儿。北京与国际科学界对此提出一致批评。贺建奎本人正在受到警方调查，并被他实现试验的大学剥夺职务。