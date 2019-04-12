回应党内初选延后 台前防长宣布退出民进党

对于民进党延后党内总统初选期程，台湾前防长蔡明宪今天（12日）上午宣布退出民进党。蔡明宪在声明中说：“民进党至今仍然竟日追逐眼前、短小的党内派系政治利益，而漠视台湾人民如此的焦虑及疏离感日益扩大。本人，一介党员，无力再有任何陈言。所以，只能痛心离开民进党表达我最深的沉痛。”

蔡明宪是民进党陈水扁政府八年来国防部唯一文人部长，在位仅不到三个月即卸任，现任台湾联合国协进会理事长。

蔡明宪以“浮云游子意，落日故人情；挥手自兹去，萧萧班马鸣”为题发表退党声明。他在声明中提到，从1990年50岁时，突破海外黑名单，回到台湾加入民进党，推动台湾民主运动，总统直选、台湾正名等重大议题。

蔡明宪说，2016年民进党重新执政后，对于过去坚持台湾主体意识，推动台湾名义加入联合国、强化台湾防卫所以要实施征兵制或者征募并行制度，不过总总的建言，总是无法获得台湾总统蔡英文的回应，所以渐渐感受到心有余而力不足。

蔡明宪称，本人以一介资深党员，呼吁党内必须尊重初选制度，民进党最可贵的就是依照民主自由的精神创党，在公平的制度下竞争，“这是我们过去民进党坚持的价值与理念”。

他也提到，他对于能够成为民进党员感到很自豪，并能拥有一段为台湾人民奋斗的美丽时光。但是现在，他要离开曾经共同成长的民进党。蔡明宪也祝福民进党能走出阴霾，重新茁壮。