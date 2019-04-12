台军方官员：现有战机故障率攀升 采购F16V新机有急迫性

台湾向美国提出订购66架F16V战机要求，美国则将在今年7月以后做出具体回覆。有台湾军方官员今天（11日）指出，台湾采购F16V新机有其急迫性，因为台湾现有的F16战机是从1995年开始陆续接机，战机服役时间为18到21年，最早一批的机龄更已达到24年，已进入中、后寿命期，发生故障的频率近年来都不断攀升，要有全新战机的加入，才有助空军战力的提升。

据台湾《自由时报》报道，这名军方官员指出，依据台湾军方的统计数据，F16战机在使用及维修上，故障次数从2015年年的10711次逐年成长，2016年为11223次，2017年为12498次，2018年度到11月15日止，故障发工已产生13936次，成长幅度达到约30％。

这名官员也称，现役的F16战机目前虽已分批开始在台进行性能提升，但目前进度有点不如预期，以原先一年完成24架的进度估计，全数完成性能提升，至少也要五到六年，但是目前因为F16战机机龄超过23年，已进入中、后寿命期，战机部分系统组件、零附件，因长年使用产生故障频繁、发动机届翻修钟点及零组件老旧不堪修护等情况，空军因此自2018年起，陆续针对组件采购新件、汰换老旧零件，以确保飞行安全，遂行战备任务。