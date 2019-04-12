韩国瑜：台湾领导人最大挑战是维持两岸和平稳定

高雄市长韩国瑜在美东时间昨天（11日）下午在哈佛大学教授俱乐部发表演时提及两岸关系。他说，身为台湾领导人最大挑战是维持两岸和平与稳定，确保台湾不被重要的国际活动排除。

据台湾《联合报》报道，讲稿主题为“接地气的力量”。韩国瑜在演讲中提及他是非典型政治人物，行事风格与传统政治人物不同，坚持和人民站在一起，是他去年能赢得高雄市长选战的主因。

韩国瑜在演讲中谈自己有卖菜郎、土包子、秃子等封号，并称他成功背后的原因不是因为自己有多好，而是台湾的执政党做得不好，让人民失望，人们要企求改变，受够腐败的政府，且厌恶意识型态操弄。

韩国瑜说，有人说他改变台湾政治生态，并称为“韩流”。不过，他不相信“韩流”，因为他很清楚，他能当选，以高市长身份，坐在这里与大家交谈，不是他个人，而是人民的意志。

对于错综复杂的两岸情势，韩国瑜认为，台湾必须与中国大陆和平共处，用智慧避免可能的冲突，这才是台湾人民要的。另一方面，要正视崛起的大陆，避免不必要的冲突，“战争没有赢家、和平没有输家”。

韩国瑜说，“接地气的政治时代来临了”，人心思变，要求复兴经济、稳定的生活，政治人物不能再像过去那样随便讲两句、糊弄过去，就想得到政权。身为高雄市长，为高雄拼经济，让人民过好日子，是最重要的施政愿景，必须做到“台湾安全、人民有钱”。

韩国瑜在演讲结语引用《圣经》句子“Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal”，意为忘记背后、努力向前，向着标竿直跑。他也说，脚不着地就无法行走，起而行就是接地气的力量。

这场演讲不对外公开，​​含提问时间，全程约两小时，吸引教授、学生约50人参加。