韩国瑜：台湾领导人最大挑战是维持两岸和平稳定

高雄市长韩国瑜在美东时间昨天(11日)下午在哈佛大学教授俱乐部发表演时提及两岸关系。他说,身为台湾领导人最大挑战是维持两岸和平与稳定,确保台湾不被重要的国际活动排除。

据台湾《联合报》报道,讲稿主题为“接地气的力量”。韩国瑜在演讲中提及他是非典型政治人物,行事风格与传统政治人物不同,坚持和人民站在一起,是他去年能赢得高雄市长选战的主因。

韩国瑜在演讲中谈自己有卖菜郎、土包子、秃子等封号,并称他成功背后的原因不是因为自己有多好,而是台湾的执政党做得不好,让人民失望,人们要企求改变,受够腐败的政府,且厌恶意识型态操弄。

韩国瑜说,有人说他改变台湾政治生态,并称为“韩流”。不过,他不相信“韩流”,因为他很清楚,他能当选,以高市长身份,坐在这里与大家交谈,不是他个人,而是人民的意志。

对于错综复杂的两岸情势,韩国瑜认为,台湾必须与中国大陆和平共处,用智慧避免可能的冲突,这才是台湾人民要的。另一方面,要正视崛起的大陆,避免不必要的冲突,“战争没有赢家、和平没有输家”。

韩国瑜说,“接地气的政治时代来临了”,人心思变,要求复兴经济、稳定的生活,政治人物不能再像过去那样随便讲两句、糊弄过去,就想得到政权。身为高雄市长,为高雄拼经济,让人民过好日子,是最重要的施政愿景,必须做到“台湾安全、人民有钱”。

韩国瑜在演讲结语引用《圣经》句子“Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal”,意为忘记背后、努力向前,向着标竿直跑。他也说,脚不着地就无法行走,起而行就是接地气的力量。

这场演讲不对外公开,​​含提问时间,全程约两小时,吸引教授、学生约50人参加。