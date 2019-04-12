蔡英文：新南向政策与特朗普政府印太战略目标不谋而合

台湾总统蔡英文今天（12日）在接见美国国务院经济暨商业局贸易政策暨谈判事务副助卿米德伟时说，为了加强交流发展，台美双边贸易协定（BTA）一直是政府优先推动的目标。她也提及，上任以来积极推动的“新南向政策”，和特朗普政府提倡的“自由及开放的印太战略”，目标不谋而合。

据台湾《联合报》报道，适逢《台湾关系法》立法40周年，米德伟到访台湾，日前担任台北市美国商会谢年饭致词嘉宾。蔡英文上午接见米德伟时说，这些年来，台美经济关系持续提升，双方投资活动也变得更加频繁。台湾去年是美国第11大贸易伙伴，双方贸易总额超过760亿美元（约1030亿新元），成长11%，比美国与巴西、澳大利亚的贸易量还要多。

蔡英文说，去年很多台湾公司都表达在美国扩大投资的兴趣，尤其是台湾中油等公司采购250亿美元的液化天然气。 谷歌、面簿等公司也决定在台加码投资或扩大营运及培训，“这些都是台美交流合作的最好例子”。

蔡英文说，为了加强交流发展，台美双边贸易协定（BTA）一直是政府优先推动的目标。米德伟负责经贸事务，一定了解高品质的BTA，对双边经贸关系的正面影响。

她也说，台美近年来透过《贸易暨投资架构协定》（TIFA）对话机制，讨论智财权、市场开放以及投资保障等议题，已经有大幅进展。因此，台美BTA不是从零开始，而是在既有的基础上打造，让双方经贸投资关系更加坚实紧密。

蔡英文强调，台湾愿意与美国共同努力，深化在印太地区的经济合作。她上任以来，积极推动的“新南向政策”，和川普政府提倡的“自由及开放的印太战略”，目标不谋而合。过去40年来，台美双方打下良好的合作基础，期待未来继续提升伙伴关系，创造更多的交流发展。

米德伟表示，美国在印太区域发展的愿景，是打造自由公平、互利互惠且透明的协议，让企业进一步发挥影响力，让印太区域在经济上受益。台美经贸关系已有非常良好的基础及发展潜力，在《台湾关系法》成立40周年的此刻，更适合讨论彼此经贸关系，及重申美国对台湾的友谊及支持。