马来西亚重启中资东铁项目 首两期耗资107亿美元

马来西亚首相办公室今天（12日）发布文告，指将重启搁置多月的东海岸铁路项目（East Coast Rail Link, ECRL, 简称东铁），项目首两期成本比原先的655亿令吉（约158.7亿美元）减少三分之一，将耗资107亿美元（440亿令吉，约145.1亿新元）。

据马来西亚《星报》(The Star)，马来邮报（The Malay Mail）、香港南华早报等多家媒体报道，马来西亚首相办公室在公告中指出，中马将签署新协议，“为重启东铁项目铺路……降低成本对马来西亚有益，减轻国家的经济压力”

马来西亚精英顾问团主席达因（Daim Zainuddin）目前在北京与中方进行谈判，今天下午将召开记者会宣布与北京签署与东铁有关的新协议。而马哈迪将在下周一（15日）召开自己的记者会。

总长688公里的东铁项目由马来西亚上届政府与中方签订，根据早前规划，项目首期从马来西亚西海岸的巴生谷（Klang Valley）到东海岸的关丹（Kuantan），第二期则是从关丹到瓜拉登嘉楼（Kuala Terengganu）。计划中的第三期项目则将瓜拉登嘉楼与马泰边境的哥打峇鲁（Kota Bharu）和道北县（Tumpat）连接。

马哈迪领导的希望联盟去年5月夺下领导权后，兑现竞选宣言，重审前任政府达成的多项大型项目，马财政部要求降低东海岸铁路造价，铁路公司指示东铁总承建商中国交建停工。

2018年8月，马哈迪称当局已获得中方谅解，不反对当局取消包括东铁在内的工程，并称正在研究是否延期中国投资的东海岸铁路计划。

2019年1月，马哈迪再次表态，称马来西亚政府将同中国谈判，争取缩小东铁项目的规模，恢复工程。

2月，马哈迪称当局正与中方进行谈判，目前无法披露任何详情。次月，马来西亚财政部长林冠英表示马方希望在马哈蒂4月访华前完成东铁计划的谈判。

新版东海岸铁路在路线规划上亦有所调整，据称考虑到环境保护因素，路线将绕过被列为联合国遗产区的“石英区”，即绕过原定的文冬站转而经过位于马来半岛西海岸的森美兰州。

马哈迪也将在本月24日至28日应中国国家主席习近平邀请，赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。