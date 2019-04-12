台中市长卢秀燕成立蓝七县市平台 吁“想选总统先来沟通”

台中市长卢秀今下午召集蓝营七县市首长，合作成立中台湾区域治理平台，打造北起新竹县、南到嘉义市的中台湾蓝七平台。卢秀燕说，团结力量大，中部七县市有690多万人，可以左右总统大选，想选总统的人，都不能忽略中台湾七县市的声音。

据联合新闻网报道，台中市原本已有中彰投苗治理平台，卢秀燕上任后，扩大区域平台的范围，邀请新竹县长杨文科、云林县长张丽善与嘉义市长黄敏惠加入，今下午七县市签署合作宣言，针对空污防制、拼经济等共同合作。

卢秀燕说，中彰投苗与云林县、新竹县与嘉义市，人口、土地都接近全台湾三分之一，过去北部是政经中心，所有资源都在北部，后来前总统陈水扁上任后，开始建设南部，中部没有人当总统，过去都被忽视。

卢秀燕说，单打独斗的时代过去，中台湾要发展，各县市要共同合作，光是年底选总统，大家团结起来，各党候选人得重视中部的声音，不会像过去重南北轻中部，中台湾团结就不会再被忽视。

卢秀燕说，中台湾有690万人，可以左右总统选举的方向，未来要选总统的人，都要提出中部治理白皮书，要跟中部七县市有效沟通，谈如何照顾中部地区，团结可以引起中央重视，吸引更多建设资源。

南投县长林明溱说，他最大希望就是中火能关闭，因为南投空气很好，因为中火烧煤炭发电，害埔里的空气品质变差，他希望卢秀燕市长去行政院会，可以代表中台湾7县市发声，未来大家可以去大陆行销、拼经济。

彰化县长王惠美说，她上任后，原本推动中的台中捷运绿线延伸彰化段，中央迟迟不肯审核，建设不分蓝绿，应该要接地气，透过中台湾区域治理平台，争取中央重视。