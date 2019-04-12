柯文哲疯妈祖秘书处43人请假 议员质疑市府空转

台北市长柯文哲正在中部跟随大甲妈祖绕境，市议员汪志冰调阅资料发现，柯文哲参与大甲妈绕境期间，秘书处员工扣除丧假、病假，竟有43人请假，占该处员工总数141人的30.5％，相较其他局处室，比率高得吓人，秘书处俨然成为“请假天堂”。

据中时电子报报道，汪志冰指出，秘书处共141名员工，柯文哲参加妈祖出巡的4月8日至4月16日期间，秘书处员工请假状况扣除丧假、病假，秘书处竟有43人请假，占该处员工总数141人的30.5％，4月8日当天请假人数更高达19人，是该处员工的三分之一。

汪志冰调阅资料发现，柯文哲参与大甲妈绕境期间，市政顾问蔡璧如、周榆修，以及副发言人柯昱安、黄瀞莹等人，都有请假2天至2天以上纪录，虽因个资问题，请假事由不得而知，但明眼人皆知，就是随身记录柯文哲参与妈祖出巡，创造网络声量。

汪志冰表示，员工请假是权益没意见，但相较其他市府单位，同时间消防局请假11，12个行政中心总员工约2000人，共50人请假，仅2.5％，秘书处员工有如古代行走上书房，跟随柯身边这些人一大多假，导致请假比例跟其他单位差异大，且若因私人行程影响市府运作应该批评，要求柯文哲回归市政。

对此，柯文哲今下午受访回应，没有啦，一个公务员资深的一年年休都有30几天，其实台北市政府那么大的单位，这请假人次其实量很少。

柯表示，秘书处有多大你知道？所以老实讲这段时间也许有几个请年休，其实实际去算人数也不多。媒体追问是否因为柯要还愿才休假？柯则称，“他们自己也跑出来，南部很多亲戚朋友顺便回来”。