受农历新年结束加上贸易谈判乐观情绪带动 中国3月出口回升

中国3月份出口在农历新年假期过后伴随围绕中美贸易谈判的乐观情绪而回升，不过进口意外下降，显示中国国内经济依然脆弱。

据彭博社报道，中国海关总署今天（12日）发布的数据显示，按美元计算，中国3月份出口同比增长14.2%，进口则同比下降7.6%，贸易顺差为326.4亿美元（约442亿新元）。

报道指出，3月份出口同比增幅加大的其中一个原因可能是今年农历新年在2月初，而去年的农历新年则在2月中。

瑞银经济学家张宁在一份报告中说，中美贸易谈判的积极进展可能促使出口商信心得到了一定程度的提振。

另据中新社报道，今年一季度中美双边贸易额为8158.6亿元，同比下降11%。其中，中国对美国出口额下降3.7%，进口额下降28.3%。中国海关总署统计，3月当月中美双边贸易额2913.5亿元，同比增长0.1%，其中出口额增长10.6%，进口额下降21%。

在中美贸易额缩水的同时，中国与欧盟、亚细安、日本等主要贸易伙伴贸易额均保持增长。一季度，中国与欧盟进出口总额1.11万亿元，增长11.5%；与东盟贸易总值9345.5亿元（人民币，下同，约587亿新元），增长8.1%；中日贸易总值5055.5亿元，增长3.2%。

海关总署新闻发言人李魁文在当天举行的新闻发布会上称，过去一段时间，中国密切关注中美经贸摩擦走势，采取了一系列措施降低企业成本，稳定企业信心。总体来看，中美经贸摩擦给企业经营带来了一定影响，但“总体可控”。

此外，作为全球最大大豆买家的中国在3月的大豆进口量同比下滑了13%。受到额外关税的影响，商业买家不愿购买美国大豆，而非洲猪瘟疫情也降低了中国国内对豆粕的需求。

彭博社根据官方海关数据计算得出，中国3月购买了491万吨大豆，为2015年以来同月的最低水平。