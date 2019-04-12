600多万票已分散 赖清德向韩国瑜喊话来辩驳理念

民进党中执会通过总统初选时程延后，蔡赖竞争进入延长加赛，行政院前院长赖清德今天（12日）下午2时在基隆庆安宫加码举行签书会，他说，初选延期既然党中央已做成决定，事缓则圆，他会进行一场君子之争，争取支持，让他有机会承担台湾的责任；他也再度向高雄市长韩国瑜喊话，希望明年是他和韩进行一场理念的辩论。

据联合新闻网报道，赖清德进场时受到民众热烈欢迎，民众大喊“总统好”，还有人挤到跌倒，赖清德细心拉起民众要大家不要挤。他先向基隆妈参拜，他的舅舅庆安宫主委童永和多名议员和大批民众热情相迎。

赖清德受访时说，初选延期既然党中央已做成决定，事缓则圆，他会进行一场君子之争，争取台湾人民的支持，让他有机会承担台湾的责任。他希望以大局为重，大选大家可以团结，继续往前走，他只有更加努力，不会放弃。

但他要特别提出来的，这场初选希望是典范级的初选，候选人不要互相攻击外，支持者也不要互相攻击，尤其是网军，讲自己所支持的候选人的好处及优点在哪里，不必要特别针对对手进行攻击，特别是不实的攻击。

赖清德表示，他就是就全力以赴，打一场君子之争，让台湾人民知道他的参选理念，也让台湾人民知道民进党的价值在哪里，知道民进党创党的精神会，他会尽他所能进行一场君子之争，这样的理念不会改变，争取台湾人民的支持，接棒承担台湾的责任。

赖清德并说，希望藉由初选能团结党内，让已经分散的力量能够凝聚，现在的状况是蔡英文在2016年总统大选所获得的600多万选票已经分散，有一部分继续支持蔡英文，有一部分支持他，有一部分支持其他候选人，在这种情况下，他希望借重初选的民主程序，来团结党、团结分散的力量，凝聚起来取得台湾人民支持，才能打赢明年总统选战，让立法委员席次不会受到太大冲击，这也是他参与初选的目标。

赖清德表示，民进党党内初选是有别于其他政党所没有的机制，用“火车对撞”形容并不恰当，这个与尊重初选的民主精神是相违背的。赖清德进一步说，他与蔡英文总统是在同一个方向，就是台湾越来越好，不会有“火车对撞”的情形，他与蔡英文总统也许理念、作法有些不同，但绝不是方向有差异，火车对撞是180度相反的方向。

被问到韩国瑜可能被征召的问题，赖清德说，看起来国民党的主张是比较希望韩国瑜代表国民党，也也希望他能有机会代表民进党，在明年大选可以和韩国瑜来一场君子之争，进行理念的辩驳，带领台湾继续往前走。他会持续努力，不管遇到任何波折都会往前走，把波折当淬练。