深圳水灾：已造成七死 四人失踪

中国深圳昨晚（11日）突发瞬时强降水，造成该市区罗湖区、福田区数名河道施工人员被冲走。据深圳市应急管理局消息，截至今天上午11时45分，此次强对流天气已造成七人死亡、四人失联。

据中国澎湃新闻报道，今天上午，深圳福田区凤塘河事故现场指挥部举行新闻发布会。会上，福田区水务局副局长殷学康表示，4月初，深圳进入汛期之后，水务部门对所有水务工程项目进行了安全检查，下达整改通知。11日晚7时12分，接到市气象预警后，水务部门及时在工作群转发天气预报；晚8时30分，水务部门转发了气象局黄色暴雨信号；晚9时28分要求施工单位组织人员对凤塘河对施工围堰进行相关处理，确保行路畅通。

殷学康称，由于施工单位存在侥幸心理，麻痹大意，没有充分估计到这次降雨强度远远超过预期。

殷学康指出，这次事发与相关单位思想上不重视、麻痹大意有关。事故结论调查认定清楚后，有关部门对相关责任人进行严厉处置、顶格处理，不管是央企、民企，将绝不姑息严格处置。

殷学康表示，该区所有在建水务工程项目全面停工，进行检查整改。

针对这次暴雨，深圳市气象局副局长兰红平今天在接受澎湃新闻采访时说，气象部门发布黄色暴雨预警信号是准确的。“降雨持续时间短，集中在半小时以内，降雨达到50毫米后，马上就结束了。因按照降雨需持续的条件，达不到发布分区橙色暴雨预警标准。”

据深圳市水务局官网信息显示，2019年深圳将按照九个“全覆盖”要求，今年年底前，深圳河、观澜河、坪山河、龙岗河考核断面稳定达到地表水 V 类以上，茅洲河水质明显改善，全面消除黑臭水体。

目前，中电建水环境治理技术有限公司正在参与茅洲河治理。该公司相关负责人告诉澎湃新闻，今年深圳提出全面消除黑臭水体的目标，水环境治理工作面多，各单位都在抓紧施工。4月11日上午，他们收到广东省应急管理厅重大天气情况通报后，启动三防办、应急体系，提前做了安排撤离。

据上述负责人提供的4月10日广东省应急管理厅发布的重大天气情况通告显示，根据气象部门预报，预计，未来一周广东省降水频发，并伴有强对流天气。

通告内容具体如下：11日至12日，粤北和珠江三角洲市县、云浮、茂名、阳江有中到大雨局部暴雨，其中，清远和韶关的南部、肇庆、广州的北部市县有大雨到暴雨局部大暴雨，雷雨时局 地伴有短时强降水和八级以上短时大风；13日，珠江三角洲市县有大雨局部暴雨到大暴雨；14日至16日，我省仍有明显降水。

通告要求，各地应急管理部门加强值班值守，加强会商分析，做好各项应急救援准备；气象、水文部门继续加强监测，加密预报；省有关单位需注意防御强降水导致的城乡积涝、山洪和泥石流、山体滑坡等地质灾害，以及局地雷击灾害和短时大风导致的灾害; 消防救援队伍要做好备勤救援等处突准备。