陕西回应兵马俑手指被盗案：将索赔并追究民事责任

中国官媒引述美国媒体报道，针对美国男子两年前折断并偷走在当地博物馆展出的中国秦始皇兵马俑手指一案，因为陪审团在被告是否有罪的问题上意见不一。当地法院判决审判无效，未能就其盗窃和藏匿文物罪名作出裁决，陪审团解散。陕西省文物交流中心昨晚（11日）对此事作出回应称，将持续关注并跟进案情进展，同时依法启动追究民事责任部分，并依照《展览协议书》进行经济索赔。

据中国央视报道，2017年9月至2018年3月，陕西省文物交流中心与美国费城富兰克林科学博物馆合作举办的《兵马俑：秦始皇帝的永恒守卫》展览在美国展出。

展览期间，美国特拉华州的24岁青年迈克尔·罗哈纳，在参加富兰克林科学博物馆举办的晚间活动派对时，利用兵马俑展厅未完全关闭的漏洞进入展厅，掰断并盗走了正在展出中的“骑兵俑”左手拇指（从原断裂修复粘接茬口处）。博物馆事后报警，美国联邦调查局抓获了犯罪嫌疑人，并追回了被盗拇指。

“手指事件”后，富兰克林科学博物馆及费城市政府均正式致函道歉。中国对损坏文物的行径提出强烈谴责，要求美国就此事做出书面说明，并严惩“肇事者”。

2018年3月，美国司法部检方对该案提起公诉，经过两次延期，美国宾夕法尼亚州费城东区法院于2019年4月1日至5日对该案进行了为期五天的审理，检方组织并安排了近30位相关证人现场出庭作证，其中包括陕西省文物交流中心派出的三名人员。案件检方以盗窃、藏匿、跨州运输艺术品三项罪名对迈克尔·罗哈纳提起公诉。审理期间，文物交流中心的证人对受损兵马俑的真实性、完整性、历史艺术价值做出了详细陈述。

4月8日至9日，陪审团对案件经过两天的讨论，12位陪审团成员认为该件文物为考古发掘出土文物，无市场交易价格，因此对兵马俑受损部位的价值，无法达成一致意见。由于检方和辩方观点分歧较大，美国费城东区法院大法官无法作出最终判决，宣布解散陪审团，但允许美国检方在宣布解散陪审团之后30日内可以提请重新审理本案。

陕西省文物交流中心在针对“手指事件”的回应中表示，由于中国和美国司法体系不同，审理案件的程序也不同。在美国作出最终判决之前，将持续关注并跟进案情进展，依法维护权益，捍卫中国文物的尊严。同时，展览中方举办单位陕西省文物交流中心将依法启动追究民事责任部分，并依照《展览协议书》进行经济索赔。

目前，按照有关规定，文物所属单位秦始皇帝陵博物院已经组织专家，对受损兵马俑制定了修复方案，待履行报批手续后实施修复。