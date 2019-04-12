张志贤：苏州工业园区可在中国发展中继续扮演探路者

新中首个政府间合作项目——苏州工业园区迈入25周年，新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤认为，园区未来可继续在中国发展进程中扮演探路者，并与新加坡合作为第三方市场发展工业园区提供有益经验。

正在中国访问的张志贤今天（12日）下午在苏州金鸡湖国际会议中心，出席苏州工业园区建设25周年成果汇报会。

新加坡副总理张志贤兼国家安全统筹部长张志贤在苏州工业园区建设25周年成果汇报会上致辞。（杨丹旭摄）

新加坡总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮和江苏省省长吴政隆，分别在汇报会上宣读新加坡总理李显龙和中国总理李克强的贺信。

张志贤在致辞时指出，苏州工业园区未来能与新加坡及新加坡企业合作，在中国进一步的改革和开放中，发挥“催化剂”作用。

他也说，苏州工业园区能成为各领域新政策的试验田，新加坡希望同园区合作，提升价值链，开拓创新、初创企业等领域。

张志贤也认为，在新中两国携手推进本区域发展时，苏州工业园区能发挥引路作用，例如与新加坡企业合作，利用双方的经验一起到第三方市场开发类似的高质量工业园区。

他并相信，苏州工业园区可继续作为一个重要的平台，推进新中双边交流中重要的民众交流。他说：“我们的人民应该继续相互学习，通过双向的交流，加深相互理解。”

苏州工业园区是新中两国合作的旗舰项目。张志贤形容，苏州工业园区的故事“也是我们双边关系的故事”，它可追溯到两国领导人邓小平和李光耀的友谊和互敬互重。

中共江苏省委书记娄勤俭致辞时形容，苏州工业园区是一项高瞻远瞩、极具特色的创举，开创了中新两国合作的新模式，见证了改革开放的光辉历程，是中国特色社会主义伟大实践的生动案例，也是中国改革开放伟大成就的生动缩影。

他说，园区的成功建设，充分证明只有开放、包容、合作，才能实现互利共赢。

目前苏州工业园区是中国最具竞争力的工业园区，也被复制推广到江苏其他城市，以及新疆霍尔果斯、安徽滁州和浙江嘉兴等地。

2015年以来，苏州工业园区已连续三年在国家级经济开发区综合考评中位居第一，并逐渐从一个传统的工业园区，引入生物医药、纳米科技等高科技工业。

基于园区所获得的成功，新中两国又陆续推出了另两个政府间合作项目，即2008年成立的中新天津生态城， 以及2015年成立的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

今天出席庆祝活动的新方代表还包括文化、社区及青年部长傅海燕、主管公共服务的贸工部长陈振声等。

（记者是《联合早报》上海特派员，苏州报道）