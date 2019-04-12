《南方日报》发文：请不要做“版权蟑螂”

视觉中国事件燃烧之际，有中国报章今天（12日）发文，作者在文章中呼吁各个网站不要做“版权蟑螂”。

中国《南方日报》今天刊登了题为《个别网站请不要做“版权蟑螂”》的文章。内容写到，自媒体过度滥用图片，强调版权很有必要。不过，现在存在一种“版权蟑螂”现象，即个别网站利用信息不对称，随意标注版权信息。

文章也提到，许多网民反映自己不是不尊重版权，而是很难确认一张图片的版权，并提议是否可以开发一套系统，让人先确认版权，选择不使用或申请授权。

全文如下：

近日，引起刷屏的黑洞照片被某版权网站收录，引发了关于版权的争议。随后网友发现，该网站也将国旗、国徽标注了版权，企业解释为网友自发上传，已撤销了版权声明。

自媒体过度滥用图片，强调版权很有必要。但也如网友所言，现在存在一种“版权蟑螂”现象，个别网站利用信息不对称，随意标注版权信息；甚至还有“钓鱼式”维权，低价买入图片版权，针对使用者漫天要价。

对此，许多网友反映，自己不是不尊重版权，而是很难确认一张图片的版权。那么，是否可以开发一套系统，让人先确认版权，选择不使用或申请授权呢？

眼下我们的版权产业有很多不成熟的地方，信息不对称还很严重。“版权蟑螂”是个有价值的话题，有待各方进一步讨论，合力探索。