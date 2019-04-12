大白兔奶糖又被山寨：这次是“奶白兔”雪糕

继美国的山寨版大白兔奶糖冰淇淋后，中国如今也出现山寨版大白兔产品。

据界面新闻今天（12日）引述《北京商报》报道，中国网络零售平台盒马鲜生销售了一款名叫“奶白兔”的奶糖味雪糕。这种每袋五支装、售价16.8元（人民币，约3.39新元）的雪糕，在包装和商标设计上都跟大白兔奶糖相似。两者产品包装均为蓝白配色，就连公司名称里也都有“冠生园”三个字。而最明显的区别在于，“奶白兔”的品牌是一只会直立奔跑的白兔，大白兔奶糖品牌里的兔子相对写实很多。

实际上，“奶白兔”雪糕的生产企业为宁波冠生园食品有限公司，大白兔品牌归属于上海冠生园食品有限公司。上海冠生园母公司光明集团负责人对《北京商报》明确表示，宁波冠生园、宁波冠生园雪山食品有限公司跟上海冠生园均为独立运营的公司，不存在隶属关系。

由于奶白兔雪糕包装与大白兔奶糖非常相似，导致许多消费者都误认为是这款雪糕是大白兔品牌旗下的创新产品。有网友说：“不管怎么样，还是很开心看到从小陪伴到大的零食能有更多的创新.....”不过，也有购买了奶白兔雪糕网友指出：“我看到包装时，本以为是大白兔奶糖出的冰激凌，雪糕口味与大白兔奶糖的味道并不相同”“味道还行，就是奶味不重”。

今天下午，当界面新闻记者再次打开盒马鲜生APP时发现，这款早上还能搜到的“奶白兔”雪糕已经下架。

在接受界面新闻采访时，盒马鲜生相关负责人回应称：“这个商品是试卖（商品），下线也属于正常动作。”目前。这款“奶白兔”雪糕已经从盒马鲜生线上和线下门店全面下架。

《北京商报》引述第三方律师北京谨良知识产权代理有限公司法律顾问、北京市京师律师事务所律师刘东阳的说法称：上述行为属不正当竞争行为，奶白兔雪糕的包装颜色搭配、元素搭配、商号名称等带有明显的指向性，消费者容易与“大白兔”混淆和误认。