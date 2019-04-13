李克强：去年中国与16国贸易额逆势增长21% 创历史新高

据中新社报道，当地时间4月12日上午，中国国务院总理李克强在杜布罗夫尼克与中东欧16国领导人共同出席第九届中国－中东欧国家经贸论坛开幕式并致辞。

李克强表示，“16+1合作”保持蓬勃生机和活力，基础支撑在于经贸合作的不断发展。在去年世界贸易增速放缓的背景下，中国与16国贸易额逆势增长21%，创历史新高，合作前景广阔。第三方市场合作迈出新步伐，共建“一带一路”取得新成果，基础设施互联互通持续推进，地方合作日益深入，人文交流更加密切。

李克强指出，我们愿将“一带一路”倡议同各国发展战略更好对接，秉持共商共建共享原则，坚持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，推动“16+1”经贸合作向更广领域、更深层次拓展。

克罗地亚总理普连科维奇表示，本次经贸论坛的主题是“搭建开放、创新、伙伴之桥”，希望各方以此为契机，进一步深化经贸合作。欢迎中国去年举办国际进口博览会，这为各国带来新机遇。过去几年中东欧国家对华出口增长近5倍，双方合作更加紧密，有利于缩小同发达国家的差距。佩列沙茨大桥项目是欧盟和中国合作的典范，将进一步促进互联互通和欧中贸易往来。

随后，李克强同普连科维奇总理共同开通“16+1中小企业协调机制网站”，并同与会中东欧领导人共同参观“16+1教育合作交流展”，出席中国－中东欧国家中小企业对接会。

来自中国和中东欧国家政府和工商界代表1000余人出席论坛开幕式。

王毅、何立峰参加上述活动。