中国将从五大方面持续促进中小企业发展

工业和信息化部副部长王江平12日在国务院政策例行吹风会上表示，针对中办、国办最新印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，工信部近日组织召开相关会议，研究部署从五大方面抓好指导意见的落实。

据新华社报道，工信部将充分发挥领导小组协调机制的作用，首先围绕指导意见各项任务分工，进一步明确责任、细化措施；同时加大工作督促力度，使各项政策发挥出最大成效。

王江平说：“我们将密切关注中小企业生产运行情况，及时发现企业发展过程中的苗头性、倾向性问题，根据新情况、新问题有针对性地研究提出新措施、新办法。”

二是坚持推动缓解中小企业融资难融资贵。

王江平表示，将以落实工信部与有关银行签署的合作协议为重要抓手，扩大小微企业信贷规模，降低小微企业融资成本。此外，还将与人民银行等部门继续开展小微企业应收账款融资专项行动；进一步拓宽中小企业融资渠道，比如建立中小企业上市培育机制等。

三是提升中小企业专业化能力和水平。王江平介绍说，下一步要做好专精特新“小巨人”企业培育工作，还将支持一批国家级、省级开发区打造不同类型的创新创业特色载体，推动“双创”升级版上水平。

四是提高中小企业公共服务。具体措施包括，认定一批国家中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地；优化提升国家中小企业政策信息互联网发布平台作用；不断扩大中小企业领军人才培训的覆盖面等。

五是支持中小企业国际化发展。王江平说，将进一步深化中小企业领域的双多边政策磋商机制；探索支持中小企业海外园区建设，继续支持有条件的地方设立中外中小企业合作区，拓展中小企业对接全球创新资源的新空间。