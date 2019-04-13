深圳水灾：已造成10死 一人失踪

中国深圳市应急管理局昨天（12日）公布，因前天晚上出现强降雨而发生的水灾，已造成10人死亡、一人失踪。

据中新社引述深圳市应急管理局官方微博的消息报道， 4月11日晚，短时极端强降水导致深圳全市多个区域突发洪水，造成部分区域受灾，福田区、罗湖区多处暗渠、暗涵出现人员遭遇洪水淹溺死亡或失联。截至4月12日晚上11时，共有10人死亡、一人失联，目前搜救工作仍在进行中。

深圳市应急管理局通报，此次强降雨主要集中在福田、罗湖、宝安、光明等区。过程全市平均雨量40.6毫米，各区中平均雨量最大为罗湖区65.0毫米，其中10分钟最大雨量罗湖区达39.2毫米，福田区达39.7毫米，短时降水极端性很强，几乎一半以上的降雨都集中在短短的十分钟内，达到50年或100年一遇；最大半小时雨量73.4毫米，为有深圳气象纪录以来4月份最大半小时雨强。

广东省气象台和中央气象台专家定性这次降雨为“4·11深圳短时极端强降水天气”事件。

短时极端强降水导致深圳全市多个区域突发洪水，造成部分区域受灾，福田区、罗湖区多处暗渠、暗涵出现人员遭遇洪水淹溺死亡或失联。

其中，罗湖区桂园街道宝安南路笔架山河暗渠整治西湖宾馆段排水沟清淤作业项目，现场作业人员25人中，七人准备撤离时被突如其来的洪水冲走，经救援，四人获救无生命危险，两人死亡，一人失联。

福田区香蜜湖街道香蜜公园北侧暗渠清淤作业项目，现场作业10余名作业人员接预警通知后撤离，四名工人被洪水冲走，经救援，一人获救无生命危险，三人死亡。

罗湖区黄贝街道爱国路与沿河路中间绿化带地下暗涵进行清淤工作测量勘察的五名工作人员，在准备撤离时被洪水冲走，已发现五人死亡。