河南幼儿园男园长被指强奸幼童 已被扣留

中国河南省一名幼儿园男园长被指在本月9日强奸4岁幼童，目前已经被扣留。

综合中国《新京报》和澎湃新闻报道，4月11日，一段家长指控幼儿园园长强奸幼童的视频引发关注。当日晚，当地知情人士向《新京报》记者证实，经医学鉴定，当事4岁女童处女膜破裂。据女童指认，嫌疑人为幼儿园负责人孙某某，现因涉嫌强奸已被刑拘。目前，案件仍在进一步调查中。

视频显示，南阳市社旗县半坡开心宝贝幼儿园门口拉起一条横幅，一女子称，4岁女童被幼儿园孙某某强奸。

当地知情人士告诉《新京报》记者，4月9日，小女孩母亲发现异常后，前往幼儿园并与孙某某发生争执，围观群众发现后报警。

知情人士称，当事女童被鉴定为处女膜破裂。根据女孩的口供和指认线索，警方锁定嫌疑人为幼儿园负责人孙某某，现因涉嫌强奸被刑拘。4月10日南阳市刑警支队派出技术人员前往女孩指认的房间，将物品收集，以便后期提取证物。“具体的事发地点在幼儿园还是别处尚未确定，证据链还在进一步完善。目前，案件仍在进一步调查中，警方已提前邀请检方介入该案。”

河南社旗县委宣传部相关负责人昨天（12日）提供给澎湃新闻的通报证实，孙某某已被依法刑事拘留，县检察院已提前介入该案进行指导，县公安局在上级的技术支持下正对该案进行深入调查取证。

此外，河南省南阳市社旗县一名知情人士告诉《新京报》记者，经警方查证，涉案负责人是违规办学，幼儿园无办学资质。该幼儿园共有三名女老师，孙某某为幼儿园唯一的成年男性。这名知情人士说：“幼儿园是在民房里办的，共有三个班，55名学生。”

该知情人也说，该幼儿园长期管理不到位，有监控设备，但未通电。