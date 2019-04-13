台媒：柯文哲为2020备战 邀请前官员召集专家学者写白皮书

有台湾媒体报道，台北市长柯文哲为2020备战，私下拜访企业大老找金主，也邀请前考选部部长林嘉诚担任“国政小组”召集人，召集专家、学者撰写白皮书。

据台湾《自由时报》今天（13日）报道，林嘉诚担任小组召集人，积极邀请专家、学者提供研究总统政见的意见咨询。柯文哲近日也要求小组人选应尽快确定，尽速撰写白皮书，希望能尽早准备就绪。《自由时报》记者向多位政界人士、专家学者求证，皆证实此消息。林嘉诚本人受访时也未否认，仅说此事他不予回应。

林嘉诚于陈水扁担任台北市长时担任台北市副市长。陈水扁担任台湾总统时，担任四年的考选部部长。四年前柯文哲首次参选台北市长时，林嘉诚曾担任柯竞选总部市政顾问团召集人，近日林嘉诚也对民进党总统初选议题对外发表意见。

柯文哲在农历春节后开始频繁拜访企业大老、政界人士，为参选总统铺路，还派亲信、北巿府顾问蔡壁如频繁走动地方、拉拢各界，不放弃任何寻求支持的机会。柯文哲这次以“还愿”为名，参加大甲妈祖绕境，也借此到彰化、嘉义、云林等农业大县趴趴走，绕境行程已进行到一半，屡屡传出筹组柯家军布局总统大选，柯文哲曾说：“不要叫什么柯家军，其实全天下都可以为你所用，有时候没人反而是优点。”

据悉，柯文哲曾对蔡壁如说要带她进总统府，也曾在内部讨论是否参选议题。虽然幕僚正反意见不一，但是柯团队深知，2022年卸任市长后，2024年再参选已无市政资源可用，寻找奥援（内援）也更加困难；若现在先选，不仅可用市政资源拼选战，若失败还能继续当台北市长，仍有两年时间想退路。

有知情人士透露，柯文哲正号召专家、学者成立小组，并提供研究总统政见的意见咨询，态势已很明显，参选可能性已达九成，所以在议会被议员质询“是否选总统”，才会闪烁其词，迟迟不敢正面回应。

台北市政府发言人刘奕霆早前说，市长连任至今仍专心市政推动之工作，外界诸多揣测与评论皆为不必要之臆测，市府也不清楚这些资讯从何而来，并吁请外界将焦点放在台北市政之推动上。