蔡英文称在野党对武统等沉默 国民党：蔡政府偏差态度是尊严遭贬主因

台湾总统蔡英文昨天（12日）在面簿上称，在台湾面对武统、一国两制“威胁”时，在野党选择沉默，甚至攻击自己政府，让她感到遗憾。国民党今天发新闻稿回击，蔡政府用飘移式、选择式、呛声式等偏差态度处理主权与对外关系，才是造成台湾尊严一再遭贬抑主因。

据台湾《联合报》报道，国民党副发言人黄心华说，中国大陆当局对台湾打压一直都在，两岸角力不断。不过，国民党执政时，能以均衡务实政策与对岸维持互惠互动，维护主权又能创造和平繁荣局面。蔡政府除了抹红别人，也拿不出其他办法，谁能让民众过更有尊严生活已不言而喻。

黄心华质疑，蔡英文过去曾用“流亡政府”、“这个国家”来称呼中华民国，民进党活动场合甚至连一面旗帜都看不到，只有选举将至才会把“中华民国元素”拿来当成骗票工具，对主权立场“飘移”。

黄心华也点名，民进党过去辱骂马英九政府时期，让台籍诈欺嫌犯遭遣送大陆，执政后有更多台籍诈欺嫌犯持续被遣送大陆，全党却视而不见、全面噤声。面对太平岛、冲之鸟礁争议，民进党回应也是“丧权辱国”，主权立场“选择式”解读。

黄心华认为，民进党政府只会诉诸“呛声式的主权”，其实才真正是最会卖台、丧台、辱台的无能政府，唯有让国民党重新执政，才能拨乱反正。