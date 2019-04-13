香港疑似发生枪击案 警务处长：警方海关合作防止枪械流入香港

香港深水埗地区昨晚（12日）疑似发生枪击案，造成一名男子手臂受伤。香港警务处长今天表明，警方与海关通力合作，致力防止枪械流入香港。

据香港《明报》报道，事件发生在昨晚约10时半。两名中国大陆男子事发时在街头发生争执并且大打出手，有人这时拔出疑似手枪物体，击伤对方右臂后逃去。大批荷枪实弹警员通宵搜捕，带走一名男子协助调查，并从医院取走一批证物，不过至今仍未缉捕枪手归案。

深水埗分区指挥官周毅刚表示，伤者右上臂中枪受伤后，自行前往一家医院求医，再转送另一家医院治理，目前情况稳定。

周毅刚说，枪手事后逃去无踪，警方派出反恐特勤队、机动部队、冲锋队及铁路警区人员搜捕，在案发现场搜索弹头等证物，案件交由西九龙重案组跟进，正追缉一名30至40岁、案发时身穿黑色短袖衫的男子归案。警方正调查两名涉案男子的关系、背景、争执起因、手枪类型等。

今早9时许，警员仍在案发现场附近一带搜证，包括向附近商户查阅闭路电视片段。有片段显示，案发时街上行人熙来攘往，大批行人听到枪声后争相走避，逃进附近商铺，其间至少五人跌倒。

警务处长卢伟聪早上出席警校结业会操时说，警方初步调查后确认伤者受枪伤，相信案件涉及金钱纠纷，暂时未能确认案中使用的枪械型号。